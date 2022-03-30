Гарантийный пакет TOYOTA 10 (R)

Высокое качество и надежность автомобилей - это залог успеха компании Toyota на протяжении многих лет. Философия постоянного усовершенствования на всех уровнях рабочих процессов, позволило ей добиться больших достижений и занять заслуженное место в сердцах своих потребилей.

Уже на протяжении многих лет автопроизводитель не перестает удивлять своих потребителей, делая упор не только на разработку высококачественных и иновационных автомобилей, но также ориентируясь на улучшение продуктов в сфере услуг по всему миру.

На этот раз автопроизводитель предлагает своим потребителям в Азербайджане совершенно новый продукт - Toyota 10, который подразумевает до 10 лет гарантии на каждый новый и подержанный автомобиль.

Гарантия Toyota 10 до 10 лет / 160 000 км пробега

На каждый новый автомобиль Toyota распространяется 10-летняя гарантия производителя по программе Toyota 10. Программа подразумевает обеспечение первоначальной 3-летней гарантии производителя с возможностью продления, в случае регулярного обслуживания в центрах Toyota.

Гарантия на 12 месяцев активируется автоматически, после каждого очередного технического обслуживания Toyota. Этот механизм будет действовать до 160 000 километров пробега и 10 лет экплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Комфорт и спокойствие клиентов - это одна из важнейших целей Toyota.

Благодарность за лояльность

Toyota 10 - это своего рода благодарность за преданность клиента официальным дилерам Toyota. Единственное, что необходимо сделать для того, чтобы воспользоваться преимущствами этого продукта, - это доставить автомобиль на обслуживание по истечении первоначальной гарантии производителя. В этом случае Toyota 10 возобновляется на год при каждом очередном техническом обслуживании у официальных дилеров Toyota и будет действовать до 10 лет / 160 000 километров пробега.

Уверенно управляйте своим автомобилем

Для продления стандартной гарантии производителя и активации гарантийного пакета Toyota 10 автомобиль должен соответствовать следующим критериям.

∙ Гарантийный срок производителя должен истечь (возраст Toyota должен быть не менее 2 лет или иметь пробег не менее 90 000 км).

∙ Автомобиль должен пройти техническое обслуживание у официальных дилеров Toyota.

∙ Возраст автомобиля не должен превышать 10 лет и пробег не должен превышать 160 000 км.

* Автомобиль должен быть приобретён у официального дилера в Кавказском регионе (Азербайджан, Грузия).

Гарантийный срок

В рамках пакета Toyota 10 гарантия будет активирована после даты завершения технического обслуживания и истечет через 1 год или после 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Для получения более подробной информации свяжитесь с официальными дилерами Toyota:

Тойота Бакинский Центр

∙ Ул. Фазаила Байрамова, 26, Баку, Азербайджан

∙ Телефон: (+994) 12 496 70 10 / (+994) 12 496 70 11

∙ Факс: (+994) 12 496 70 12

∙ Электронная почта: info@toyotabaku.az

∙ Сайт: www.toyotabaku.az

Тойота Апшерон Центр

∙ Шоссе Баку-Сумгайыт 6-й км, Баку, Азербайджан

∙ Телефон: +994 12 349 00 60 / *0110

∙ Электронная почта: info@toyota-absheron.az

∙ Сайт: www.toyota-absheron.az

Центр Toyota Гянджа

* 1-й км шоссе Гянджа-Шамкир, Гянджа, Азербайджан

∙ Телефон: (+994) 22 259 25 25

∙ Электронная почта: info@toyotaganja.az

∙ Сайт: www.toyotaganja.az