Азербайджан будет экспортировать больше нефтегазовой продукции

В ближайшей перспективе ожидается рост экспорта азербайджанской нефтегазовой продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, Азербайджан осуществляет экспорт газа в основном на основе долгосрочных контрактов.

"С ростом добычи газа в Азербайджане растет и его экспорт, а также экспортный потенциал. На основании наших действующих контрактов со странами ЕС экспорт азербайджанского газа в эти страны растет. Также в рамках сотрудничества с партнерами для нашей страны открываются новые возможности, все мероприятия по экспорту газа и его финансированию принимает соответствующий консорциум. Эти шаги соответствуют национальным и экономическим интересам Азербайджана", - сказал замминистра.

Кроме того, он отметил рост экспорта нефтегазовой продукции и в краткосрочной перспективе.

"Как я уже сказал, эти показатели растут в соответствии с имеющимися контрактами и интересами партнеров Азербайджана", - добавил Солтанов.