Азербайджан получает запросы по поставкам газа из различных стран

Азербайджан нацелен на максимальное обеспечение потребностей своих зарубежных партнеров в природном газе.

Об этом сказал журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, из различных стран поступают запросы для импорта азербайджанского газа.

"Как известно, мы в основном экспортируем газ посредством трубопроводов, однако ведутся работы и в связи с альтернативными путями. Спрос на азербайджанский газ большой, это большая ответственность, ведутся работы по привлечению в страну дополнительных инвестиций", - сказал замминистра.