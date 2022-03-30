Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Международным агентством по возобновляемой энергии

В рамках мероприятия "8-й Берлинский диалог по энергетическому переходу" министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) Франческо Ла Камера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэнергетики.

На встрече министр энергетики подробно рассказал о реализуемых и планируемых в Азербайджане проектах в области возобновляемой энергетики и потенциальных направлениях для сотрудничества с организацией.

В частности, был обсужден вопрос поощрения инвесторов по различным направлениям, связанным с использованием возобновляемой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Было отмечено, что в соответствии с концепцией "зеленой энергетической зоны" энергопотребление жилых домов на освобожденных территориях будет обеспечиваться именно за счет возобновляемых источников энергии. Также было сказано, что над всеми домами в первом из таких сел установлены солнечные коллекторы, над общественными зданиями - солнечные панели мощностью более 300 кВт и три установки "Архимед" общей мощностью 636 кВт.

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера выразил удовлетворение сотрудничеством организации с Азербайджаном и отметил поддержку IRENA в оценке текущих возможностей.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам двустороннего сотрудничества.