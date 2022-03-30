https://news.day.az/economy/1448720.html В Азербайджане на продажу выставили льготное жилье - ФОТО
В Азербайджане на продажу выставили льготное жилье - ФОТО
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) Азербайджана опубликовало статистические данные в связи с выставленными на продажу квартирами.
Day.Az со ссылкой на Госагентство представляет статистику в связи с выбором 442 квартир, выставленных на продажу на втором этапе в Ясамальском жилом комплексе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре