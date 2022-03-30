В Азербайджане на продажу выставили льготное жилье

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) Азербайджана опубликовало статистические данные в связи с выставленными на продажу квартирами.

Day.Az со ссылкой на Госагентство представляет статистику в связи с выбором 442 квартир, выставленных на продажу на втором этапе в Ясамальском жилом комплексе.