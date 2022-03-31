Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 марта выросла на 4,27 доллара относительно предыдущего показателя и составила 117,15 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 4,25 доллара - до 116,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,04 доллара, составив 79,99 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 марта выросла на 3,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 115,94 доллара за баррель.