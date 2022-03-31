https://news.day.az/economy/1448934.html Существует потенциал для развития экономических отношений между Азербайджаном и Польшей - Джейхун Байрамов
Существует потенциал для развития экономических отношений между Азербайджаном и Польшей - Джейхун Байрамов
Существует потенциал для развития экономических отношений между Азербайджаном и Польшей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
По его словам, существуют также возможности для развития отношений между двумя странами в сферах сельского хозяйства, туризма и других областях.
"Сегодня я обсудил со своим польским коллегой перспективы развития экономических отношений между Азербайджаном и Польшей", - добавил Байрамов.
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