Растущей экономике Азербайджана нужна энергетическая поддержка

Автор: Лейла Таривердиева

Азиатский банк развития (АБР) выделит компании Masdar Azerbaijan Energy кредит в размере 23,2 миллиона долларов на строительство и эксплуатацию солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 МВт. Ранее о возможности кредитования проекта "Alat Solar - солнечная электростанция "Гарадаг"" заявили и в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Отмечается, что ЕБРР может выделить долгосрочный кредит на сумму 51 миллион долларов. Евробанк рассмотрит вопрос одобрения кредита 27 апреля.

Общая стоимость проекта составляет 240 миллионов долларов. Помимо ЕБРР, проект поддержат ряд других международных финансовых институтов.

Напомним, что проект будет разработан Masdar Azerbaijan Energy, недавно созданной в Азербайджане специальной целевой структурой, которая будет выступать в качестве заемщика для проектного финансирования. Проект реализуется ПАО Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar).

Гарадагская солнечная электростанция будет построена в девяти километрах к северо-западу от поселка Алят и займет площадь 550 гектаров, на которой расположатся более 500 тысяч солнечных панелей. Солнечная электростанция обеспечит электроэнергией порядка 110 тысяч домохозяйств. Запуск "Гарадаг" позволит предотвратить выбросы в атмосферу 200 тысяч тонн углекислого газа в год, сэкономить большие объемы природного газа и расширить экспортные возможности страны. После ввода станции в эксплуатацию объем производства электроэнергии в Азербайджане за счет ВИЭ достигнет 3 млрд кВт/ч.

Использование альтернативных источников энергии снимет загруженность по традиционным направлениям генерации. Прирост потребления по традиционным источникам, в первую очередь ,газу, будет наблюдаться, но мы сбросим определенную напряженность с газовой генерации. И это позволит нам направлять газовые ресурсы на переработку, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Потенциал генерации альтернативных источников энергии в нашей стране существенен. Действительно, по расчетам экспертов, их потенциал превышает 25,3 тыс. МВт, что позволит вырабатывать 62,8 млрд. кВт-часов электроэнергии. Флагманом ВИЭ Азербайджана является солнечная энергетика, имеющая потенциал в 5 тыс. МВт. За ней следует ветровая энергия с потенциалом 4,5 тыс. МВт. Определенным потенциалом обладают также геотермальная энергия, энергия рек, в том числе малых рек горных регионов и так далее.

Нужно иметь в виду, что Азербайджан имеет достаточно большие инвестиционные возможности. И в случае внедрения инноваций, в том числе через импорт технологий, мы можем рассчитывать на значительный прирост генерации энергии за счет альтернативных источников. Это очень важно, потому что мы можем констатировать, что Азербайджан имеет весьма существенные источники для прироста в потенциале внутренних инвестиций. Вместе с тем, мы имеем достаточное количество золотовалютных резервов, которые могли бы стать гарантом импорта технологий в страну, в том числе технологий, связанных с альтернативной энергетикой, что, в свою очередь позволит увеличить объемы генерации за счет альтернативных источников. В первую очередь, это энергия солнца. За ней следует энергия ветра. И этот прирост будет исчисляться не в процентах, а в разах.

Мы снимем загруженность с традиционных направлений генерации. Прирост потребления по традиционным источникам, в первую очередь по газу будет наблюдаться, но мы сбросим определенную напряженность с газовой генерации, и это позволит нам направлять газовые ресурсы на переработку. Потому что если нам удастся эффективно реализовывать газопереработку, развитие газохимического комплекса в стране, это позволит существенно повысить конкурентоспособность отечественной экономики.

Об увеличении потребления электроэнергии в стране говорят многие факторы. В том числе позитивная демографическая ситуация. Есть серьезные вызовы, связанные с индустриализацией, развитием высокотехнологичных сфер экономики. И не только по направлениям, связанным с энергоэффективностью, но и по энергозатратным отраслям нам надо увеличивать промышленную мощь, развивать несырьевой сектор. Не надо также забыть о целях и задачах, связанных с импортозамещением. И это будет требовать дальнейшего прироста потребления электроэнергии в стране. И, конечно, нам нужно будет снизить нагрузку на традиционную генерацию. Для чего развитие традиционных источников генерации крайне важно.

Инновации приводят к тому, что, например, солнечная генерация в определенных сегментах становится даже более рентабельной, чем тепловая. Конечно же, это связано с особенностями специфики каждого региона. Мы видим существенный прогресс в рентабельности солнечной генерации. И там, где это возможно, нам нужно в качестве дополнительных источников энергии развивать альтернативную энергетику. Это не означает, что нужно отказаться от традиционных источников. Солнце и ветер не могут быть беспрерывными источниками генерации, но для дополнения мощностей традиционных источников генерации использование и внедрение альтернативных источников, конечно же, целесообразно.

На освобожденных от оккупации территориях развитие солнечной и ветряной генерации, а также гидрогенерации крайне важно. Потому что энергетика - это стержень экономики, то, без чего в сбалансированном формате экономика не может развиваться. Потенциал возобновляемых источников энергии значительно возрастет после восстановления разрушенных армянами в период оккупации малых гидроэлектростанций. В Кяльбаджарском и Лачинском районах их было уничтожено более 30-ти. Насколько мне известно, в текущем году планируется восстановить 5 ГЭС мощностью 27 МВт.

Понимая те цели и задачи, те вызовы, которые стоят перед Азербайджаном в плане развития освобожденных от оккупации территорий, необходимо развивать дополнительные источники генерации. Но это должно быть сделано как дополнение к традиционным источникам. Объясню - почему. На освобожденных землях планируется реализация достаточно масштабных проектов, требующих большого количества энергии. Солнце, ветер и вода не могут считаться непрерывными источниками, и с реализацией проектов в сфере "зеленой энергетики" нам нужно просто обеспечивать дополнительную поддержку для традиционных источников.

Так что, на мой взгляд, альтернативную энергетику на освобожденных территориях нужно развивать, но в качестве дополнительных источников генерации. Нужно активно подключать гидрогенерацию энергии, используя большой потенциал горных рек на освобожденных территориях. И вместе с тем реализовывать инвестиционные проекты по увеличению мощи генераций и по солнцу, и по ветру, что позволит существенно укрепить энергобаланс нашей страны.

Далее. Не нужно забывать, что нам предстоит решение важной задачи и по обеспечению диверсифицированного экспорта, и по снабжению внутреннего потребительского рынка отечественной продукцией. И эти цели ставят весьма непростые задачи, связанные с увеличением объемов производства, что будет сопровождаться и увеличением потребности в электроэнергии. Потому что, несмотря на то, что новый технологический уклад предусматривает энергоэффективность, не нужно сбрасывать со счетов, что Азербайджан должен наладить производство по целому ряду направлений, которые связаны не с новым технологическим укладом, а с теми товарными группами, которые потребляются населением долгие годы. В соответствии с этим необходимо наладить производство и иметь в виду, что переселение на освобожденные от оккупации территории людей будет означать и прирост в целом объемов потребления электроэнергии в последующие годы. Это переселение будет идти постепенно, и, значит, постепенно будет расти потребность в электроэнергии. Поэтому дополнительные источники энергии необходимы.