Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан подписали декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад»

Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток-Запад", в которой подчеркивается важность Транскаспийского коридора Восток-Запад и шаги по укреплению транзитного потенциала государств-участников декларации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным ведомства, в декларации подчеркивается важная роль развития транспортных коридоров и увеличения транзитного потенциала, интеграции "Транскаспийского коридора Восток-Запад" в международную транспортную систему и укрепления сотрудничества сторон.

"В документе также отмечена важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии конкурентоспособного транспорта между Европой и Азией, и внимание было уделено важности завершения строительных работ для улучшения пропускной способности железнодорожной линии, что послужит укреплению железнодорожной линии. В декларации также подчеркивается значительная потребность в инфраструктурных инвестициях для повышения качества транспортных операций по этому маршруту", - говорится в информации министерства.