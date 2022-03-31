Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции подписали Меморандум

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Азербайджанской Республики (ЦБА) и Финансовым офисом при Администрации Президента Турецкой Республики, передает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, 31 марта 2022 года состоялась встреча между председателем ЦБА Эльманом Рустамовым и председателем Финансового офиса при Администрации Президента Турции Гекселем Ашаном.

На встрече стороны подчеркнули, что подписание меморандума внесет значительный вклад в углубление сотрудничества.

Документ охватывает вопросы расширения экосистемы финансовых технологий, внедрения открытого банковского подхода, цифровой трансформации страхового сектора и рынков капитала, а также формирования законодательной базы, поддерживающей внедрение инновационных финансовых технологий на финансовых рынках, создания рамок сотрудничества по повышению кадрового потенциала.