В Azersun прокомментировали сообщения о якобы дефиците сахарного песка в Азербайджане

ООО Azersun Holdinq прокомментировало сообщения в ряде СМИ о дефиците сахарного песка в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ответ на распространенную рядом СМИ информацию о дефиците сахарного песка сообщаем, что Имишлинский сахарный завод, крупнейшее предприятие по производству сахара в регионе, продолжает работать на полную мощность. В Азербайджане имеются достаточные запасы сырья для производства сахарного песка, и производственный процесс осуществляется по плану.

Торговые точки обеспечиваются необходимыми объемами сахара с учетом спроса. Заявляем, что распространенная информация является необоснованной и призываем представителей СМИ не создавать ажиотаж в столь непростое время", - говорится в сообщении.