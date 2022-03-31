Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

Решение, принятое на 27-м заседании стран ОПЕК+, предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на семь тысяч баррелей в мае - до 688 тысяч баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 30 тысяч баррелей, передает Day.Az со ссылкой на минэнерго страны.

Как сообщается, Азербайджан поддержал на заседании решение увеличить суточную добычу нефти на 432 тысячи баррелей в мае 2022 года.

28-я встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 5 мая.