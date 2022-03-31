Азербайджан и Саудовская Аравия развитие экономических и инвестиционных связи

31 марта состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллахом бин Фейсалом Аль Саудом, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры выразили взаимные поздравления по случаю наступления священного месяца Рамазан и пожелали, чтобы этот месяц был благоприятным для всего мусульманского мира.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества и братских отношений между двумя странами и выразили удовлетворение в этом контексте. Было выражено согласие по совместным проектам, реализуемым в настоящее время между двумя странами, а также удовлетворение результатами заседания межправительственной совместной комиссии, проведенного в декабре прошлого года, и подчеркнуто, что существует потенциал для дальнейшего развития экономических и инвестиционных связей.

Отметив проект компании Acwa Power Саудовской Аравии по строительству в Азербайджане ветряной электростанции, Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о большом потенциале Азербайджана с точки зрения альтернативной энергетики.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций. Джейхун Байрамов с благодарностью подчеркнул поддержку, оказанную Саудовской Аравией основанной на международном праве справедливой позиции Азербайджана в связи с прошлым конфликтом.

Министр пригласил саудовского коллегу посетить Азербайджан. Глава МИД Саудовской Аравии поблагодарил за приглашение, приняв его.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.