В связи со снижением числа заражений коронавирусом в Азербайджане был смягчен карантинный режим, сняты некоторые ограничения. Может ли смягчение карантинного режима привести к открытию сухопутных границ с соседними странами?

Комментируя это, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов сказал Trend, что карантинный режим смягчен в большинстве стран, что также важно с точки зрения развития реального сектора, передает Day.Az.

Он отметил, что правительству депутатами было предложено рассмотрение вопроса поэтапного открытия сухопутных границ как на заседаниях Милли Меджлиса, так и через СМИ.

"Следует учитывать и то, что открытие сухопутных границ также важно с точки зрения развития туризма, и это может напрямую повлиять на количество туристов, приезжающих в страну, так как большинство туристов прибывает из соседних стран. Это должно быть поэтапное открытие, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Данный вопрос важен для развития реального сектора и туризма. В связи с этим мы предложили принять поэтапные меры по открытию сухопутных границ", - сказал Байрамов.

Следует отметить, что в настоящее время открыты сухопутные границы соседних с Азербайджаном государств -Грузии, России, Ирана и Турции.