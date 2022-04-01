"Азеригаз" о работах по газоснабжению Ханкенди

Территории, входящие сегодня в Карабахскую экономическую зону, включая Ханкенди, в 1980-х годах были газифицированы Азербайджаном, который создал необходимую инфраструктуру. В период оккупации большая часть этой инфраструктуры была разрушена армянами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела новой газификации и развития Производственного объединения (ПО) "Азеригаз" Теймур Джафаров.

"Эти районы являются суверенной территорией Азербайджана, его древними, историческими землями. Работы в сфере газовой инфраструктуры на этих территориях может проводить только Азербайджан. В настоящее время ПО "Азеригаз" провел определенные ремонтные работы на газопроводе, идущем в город Ханкенди. Город обеспечен природным газом. На следующих этапах предусмотрено, что газовая инфраструктура на всех этих территориях будет полностью реконструирована Азербайджанским государством, чтобы она полностью соответствовала современным требованиям. Также планируется реконструкция системы газоснабжения города Ханкенди. Граждане Азербайджана смогут пользоваться инфраструктурой, которая будет построена на этих территориях", - сказал Джафаров.