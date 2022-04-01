Оплачивайте бонусами Fayda, заработанными в ABB mobile (R)

Возможности приложения АВВ mobile продолжают расширяться. В программу лояльности Fayda добавлена новая функция. Теперь посредством бонусов Fayda стало возможным совершение различных видов оплат.

Fayda - это программа лояльности ABB при которой пользователи имеют возможность приобретать бонусы в результате различных оплат через ABB mobile. Если раньше программа позволяла зарабатывать бонусы и обменивать их на различные подарки, то теперь с помощью Fayda также можно совершать различные виды оплат, таких как коммунальные услуги, мобильная связь, налоги и т.д. Программой лояльности может воспользоваться любой пользователь АВВ mobile, перейдя в раздел "Для Вас".

При регистрации в АВВ mobile каждый клиент получает 2000 предварительных бонусов Fayda. Далее после каждой оплаты на сумму более 1 маната пользователь приобретает новые бонусы, общее количество которых отражается на балансе бонусного счета. Накопленные бонусы действительны в течение одного года, срок действия каждой транзакции может отслеживаться пользователями в разделе "История". Подробнее о программе лояльности Fayda можно узнать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.