В Азербайджане упростят исполнение налоговых обязанностей

В Азербайджане планируется упростить исполнение налоговых обязанностей малыми и средними предпринимателями и предоставление налоговой отчетности.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли на встрече с членами Общественного совета.

По его словам, Государственная налоговая служба активно изучает экономические процессы, в особенности индикаторы обеления экономики.

"Наличие современных цифровых инструментов и аналитического потенциала позволит расширить планы по внедрению цифровых решений в сфере обслуживания налогоплательщиков. Кроме того, в последние годы мы используем цифровые инструменты, которые позволяют проанализировать и определить уровень риска по операциям налогоплательщиков. Особое внимание уделяется процессу цифровизации налогового администрирования", - сказал Назарли.