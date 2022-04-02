https://news.day.az/economy/1449602.html Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Италией
Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Италией
В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг 10 миллиардов долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.
Говоря о двусторонних экономических связях, министр отметил важность энергетической сферы.
"Между двумя странами существует высокий уровень сотрудничества в нефтегазовой сфере. В результате ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода появилась возможность поставлять азербайджанский газ в Италию", - сказал Байрамов.
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