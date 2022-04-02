Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Италией

В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг 10 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Говоря о двусторонних экономических связях, министр отметил важность энергетической сферы.

"Между двумя странами существует высокий уровень сотрудничества в нефтегазовой сфере. В результате ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода появилась возможность поставлять азербайджанский газ в Италию", - сказал Байрамов.