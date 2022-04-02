Азербайджан стал важнейшим энергетическим партнером для ЕС

Азербайджан в 2021 году стал важнейшим энергетическим партнером для стран Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая в субботу на вопросы журналистов.

"Азербайджан стал основным экспортером энергетических ресурсов в страны ЕС и основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Италию", - сказал Байрамов.

Он отметил, что Италия стала третьей страной-партнером по импорту природного газа из Азербайджана в 2021 году. В страну было экспортировано 7 миллиардов кубометров газа.

Министр добавил, что в целом в 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Италией составил 10 миллиардов долларов.