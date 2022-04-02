Азербайджан надеется на совместные с Италией проекты по ВИЭ

Азербайджан выражает надежду на участие Италии в развитии совместных проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая в субботу на вопросы журналистов.

"Сегодня Азербайджан уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии. Мы надеемся, что итальянские компании примут участие в развитии совместных проектов в этой сфере", - сказал Байрамов.

Напомним, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия, подписан протокол о первом Стратегическом диалоге между странами. Также состоялась церемония закладки фундамента здания итальяно-азербайджанского университета.