Азербайджан-Италия: обсуждено расширение ТАР

В рамках конференции "Азербайджан-Италия: "Путь к укреплению многопланового стратегического партнерства" в Баку министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минэнерго, на встрече обсуждалось развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Луиджи Ди Майо высоко оценил роль Трансадриатического трубопровода (TAP) в укреплении двустороннего энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и позиции на европейском газовом рынке. Он подчеркнул важность начала работ по расширению TAP.

Парвиз Шахбазов рассказал о растущем значении поставок природного газа по ТАР, наряду с поставками сырой нефти, в энергетическом сотрудничестве с Италией - крупнейшим и надежным торговым партнером Азербайджана. Подчеркнув, что по ТАР в Европу уже поставлено 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа, министр сказал, что наличие больших ресурсов газа, важная роль природного газа в энергетическом переходе и растущий интерес к диверсификации источников газоснабжения создают возможность для расширения TAP.

"При сохранении текущих темпов роста мы ожидаем, что к концу этого года наш экспорт газа в Италию достигнет 9,5 млрд кубометров на основе долгосрочных и спотовых соглашений. Расширение TAP могло бы обеспечить большим объемом природного газа не только Италию, но и другие европейские страны. Поэтому мы приглашаем заинтересованные стороны принять активное участие в этом процессе", - сказал он.

Министр также отметил возможность транспортировки водородной смеси в объеме 10% с расширением ТАР. Подчеркнув, что на повестке и экспорт "зеленой" энергии и "зеленого" водорода в Европу с использованием ветровой энергии на море, он призвал итальянские компании оценить возможности такого сотрудничества.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах, а также касающиеся очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.