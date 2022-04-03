Товарооборот Азербайджана со странами Европы значительно вырос
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Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - феврале 2022 года превысил 4,195 миллиарда долларов, а удельный вес этих государств в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 80,68 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы

Январь-февраль 2022 года

Январь-февраль 2022 года

Страна

Экспорт (тыс, $)

Удельный вес (%)

Страна

Импорт (тыс, $)

Удельный вес (%)

Италия

3 073 265,57

51,50

Италия

45 088,68

2,29

Греция

201 851,01

3,38

Греция

4 897,67

0,25

Португалия

181 675,30

3,04

Португалия

1 616,22

0,08

Чехия

89 401,69

1,50

Чехия

5 721,38

0,29

Испания

80 795,97

1,35

Испания

9 135,16

0,46

Румыния

65 152,94

1,09

Румыния

22 683,38

1,15

Австрия

55 962,07

0,94

Австрия

9 018,52

0,46

Германия

56 041,14

0,94

Германия

89 588,01

4,54

Ирландия

50 060,05

0,84

Ирландия

3 462,24

0,18

Болгария

19 511,75

0,33

Болгария

3 041,10

0,15

Голландия

6 073,92

0,10

Голландия

12 204,25

0,62

Люксембург

3 454,12

0,06

Люксембург

577,27

0,03

Швеция

2 052,33

0,03

Швеция

11 380,51

0,58

Литва

1 633,56

0,03

Литва

3 320,00

0,17

Латвия

489,09

0,01

Латвия

2 381,86

0,12

Франция

439,00

0,01

Франция

24 551,38

1,24

Эстония

249,80

0,00

Эстония

1 460,36

0,07

Венгрия

226,11

0,00

Венгрия

5 976,98

0,30

Бельгия

141,55

0,00

Бельгия

15 239,63

0,77

Финляндия

44,85

0,00

Финляндия

3 678,91

0,19

Мальта

15,66

0,00

Мальта

26,75

0,00

Кипр

0,18

0,00

Кипр

490,94

0,02

Словакия

0

0

Словакия

6 381,19

0,32

Словения

0

0

Словения

2 648,89

0,13

Хорватия

0

0

Хорватия

4 030,26

0,20

Дания

0

0

Дания

1 570,86

0,08

Всего

3 889 013,69

65,17

Всего

305 997,99

15,51

В январе - феврале 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 129,69 процента, или 2,368 миллиона долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно-экспортных операций Азербайджана вырос на 6,45 процента - до 80,68 процента.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - феврале 2022 года в целом вырос на 44,58 процента, или 3,54 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 4,399 миллиарда до 7,94 миллиарда долларов

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 5,967 миллиарда долларов, что на 3,179 миллиарда долларов (114 процентов) превышает показатель января - февраля 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,16 процента против 63,36 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 361 миллион долларов, или 22,36 процента - с 1,611 миллиарда до 1,972 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 24,84 процента против 36,64 процента годом ранее.