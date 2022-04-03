Товарооборот Азербайджана со странами Европы значительно вырос

Товарооборот Азербайджана со странами Европы значительно вырос
Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - феврале 2022 года превысил 4,195 миллиарда долларов, а удельный вес этих государств в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 80,68 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).
Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы
|
Январь-февраль 2022 года
|
Январь-февраль 2022 года
|
Страна
|
Экспорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Страна
|
Импорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Италия
|
3 073 265,57
|
51,50
|
Италия
|
45 088,68
|
2,29
|
Греция
|
201 851,01
|
3,38
|
Греция
|
4 897,67
|
0,25
|
Португалия
|
181 675,30
|
3,04
|
Португалия
|
1 616,22
|
0,08
|
Чехия
|
89 401,69
|
1,50
|
Чехия
|
5 721,38
|
0,29
|
Испания
|
80 795,97
|
1,35
|
Испания
|
9 135,16
|
0,46
|
Румыния
|
65 152,94
|
1,09
|
Румыния
|
22 683,38
|
1,15
|
Австрия
|
55 962,07
|
0,94
|
Австрия
|
9 018,52
|
0,46
|
Германия
|
56 041,14
|
0,94
|
Германия
|
89 588,01
|
4,54
|
Ирландия
|
50 060,05
|
0,84
|
Ирландия
|
3 462,24
|
0,18
|
Болгария
|
19 511,75
|
0,33
|
Болгария
|
3 041,10
|
0,15
|
Голландия
|
6 073,92
|
0,10
|
Голландия
|
12 204,25
|
0,62
|
Люксембург
|
3 454,12
|
0,06
|
Люксембург
|
577,27
|
0,03
|
Швеция
|
2 052,33
|
0,03
|
Швеция
|
11 380,51
|
0,58
|
Литва
|
1 633,56
|
0,03
|
Литва
|
3 320,00
|
0,17
|
Латвия
|
489,09
|
0,01
|
Латвия
|
2 381,86
|
0,12
|
Франция
|
439,00
|
0,01
|
Франция
|
24 551,38
|
1,24
|
Эстония
|
249,80
|
0,00
|
Эстония
|
1 460,36
|
0,07
|
Венгрия
|
226,11
|
0,00
|
Венгрия
|
5 976,98
|
0,30
|
Бельгия
|
141,55
|
0,00
|
Бельгия
|
15 239,63
|
0,77
|
Финляндия
|
44,85
|
0,00
|
Финляндия
|
3 678,91
|
0,19
|
Мальта
|
15,66
|
0,00
|
Мальта
|
26,75
|
0,00
|
Кипр
|
0,18
|
0,00
|
Кипр
|
490,94
|
0,02
|
Словакия
|
0
|
0
|
Словакия
|
6 381,19
|
0,32
|
Словения
|
0
|
0
|
Словения
|
2 648,89
|
0,13
|
Хорватия
|
0
|
0
|
Хорватия
|
4 030,26
|
0,20
|
Дания
|
0
|
0
|
Дания
|
1 570,86
|
0,08
|
Всего
|
3 889 013,69
|
65,17
|
Всего
|
305 997,99
|
15,51
В январе - феврале 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 129,69 процента, или 2,368 миллиона долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно-экспортных операций Азербайджана вырос на 6,45 процента - до 80,68 процента.
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - феврале 2022 года в целом вырос на 44,58 процента, или 3,54 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 4,399 миллиарда до 7,94 миллиарда долларов
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 5,967 миллиарда долларов, что на 3,179 миллиарда долларов (114 процентов) превышает показатель января - февраля 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,16 процента против 63,36 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 361 миллион долларов, или 22,36 процента - с 1,611 миллиарда до 1,972 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 24,84 процента против 36,64 процента годом ранее.
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