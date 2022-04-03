Товарооборот Азербайджана со странами Европы значительно вырос

Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - феврале 2022 года превысил 4,195 миллиарда долларов, а удельный вес этих государств в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 80,68 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы

Январь-февраль 2022 года Январь-февраль 2022 года Страна Экспорт (тыс, $) Удельный вес (%) Страна Импорт (тыс, $) Удельный вес (%) Италия 3 073 265,57 51,50 Италия 45 088,68 2,29 Греция 201 851,01 3,38 Греция 4 897,67 0,25 Португалия 181 675,30 3,04 Португалия 1 616,22 0,08 Чехия 89 401,69 1,50 Чехия 5 721,38 0,29 Испания 80 795,97 1,35 Испания 9 135,16 0,46 Румыния 65 152,94 1,09 Румыния 22 683,38 1,15 Австрия 55 962,07 0,94 Австрия 9 018,52 0,46 Германия 56 041,14 0,94 Германия 89 588,01 4,54 Ирландия 50 060,05 0,84 Ирландия 3 462,24 0,18 Болгария 19 511,75 0,33 Болгария 3 041,10 0,15 Голландия 6 073,92 0,10 Голландия 12 204,25 0,62 Люксембург 3 454,12 0,06 Люксембург 577,27 0,03 Швеция 2 052,33 0,03 Швеция 11 380,51 0,58 Литва 1 633,56 0,03 Литва 3 320,00 0,17 Латвия 489,09 0,01 Латвия 2 381,86 0,12 Франция 439,00 0,01 Франция 24 551,38 1,24 Эстония 249,80 0,00 Эстония 1 460,36 0,07 Венгрия 226,11 0,00 Венгрия 5 976,98 0,30 Бельгия 141,55 0,00 Бельгия 15 239,63 0,77 Финляндия 44,85 0,00 Финляндия 3 678,91 0,19 Мальта 15,66 0,00 Мальта 26,75 0,00 Кипр 0,18 0,00 Кипр 490,94 0,02 Словакия 0 0 Словакия 6 381,19 0,32 Словения 0 0 Словения 2 648,89 0,13 Хорватия 0 0 Хорватия 4 030,26 0,20 Дания 0 0 Дания 1 570,86 0,08 Всего 3 889 013,69 65,17 Всего 305 997,99 15,51

В январе - феврале 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 129,69 процента, или 2,368 миллиона долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно-экспортных операций Азербайджана вырос на 6,45 процента - до 80,68 процента.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - феврале 2022 года в целом вырос на 44,58 процента, или 3,54 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 4,399 миллиарда до 7,94 миллиарда долларов

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 5,967 миллиарда долларов, что на 3,179 миллиарда долларов (114 процентов) превышает показатель января - февраля 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,16 процента против 63,36 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 361 миллион долларов, или 22,36 процента - с 1,611 миллиарда до 1,972 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 24,84 процента против 36,64 процента годом ранее.