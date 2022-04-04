Новые проекты по развитию страхового рынка в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) реализует ряд проектов в области развития страхового рынка.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор департамента по контролю за страховой деятельностью ЦБА Вусал Гурбанов.

По его словам, одним из этих проектов является обеспечение доступности страховых услуг и повышение качества предоставляемых услуг.

"Реализация проекта по цифровизации как обязательных видов страхования, так и добровольных позволит получать услуги страхования в электронной форме, а также при возникновении страхового случая подавать заявку на возмещение тоже онлайн. Это поспособствует увеличению эффективности предоставляемых услуг и оперативному реагированию при возникновении страхового случая", - сказал он.

Губанов отметил, что для реализации этих проектов регулятором подготовлен соответствующий законопроект - как юридическая база, так и платформа контроля электронных систем.