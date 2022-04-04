АБР готов предоставить финансирование частным компаниям в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить финансирование в Азербайджане местным компаниям частного сектора, финансовым учреждениям и государственным предприятиям, чтобы соответствовать реализуемым в этой стране проектам.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис Макдейган, передает Day.Az.

"АБР поддерживает программу развития частного сектора правительства Азербайджана, содействуя созданию благоприятной среды для мобилизации частных инвестиций", - сказала Макдейган.

Она напомнила, что АБР и ООО Avrora, которое является одним из местных производителей продуктов питания и напитков, подписали кредитное соглашение на сумму 5,9 миллиона долларов США для содействия поддержке цепочки поставок и операций компании.

Отметим, что Азербайджан присоединился к АБР в 1999 году. Операции АБР в стране направлены на стимулирование развития частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

АБР уделяет особое внимание поддержке структурных реформ, укреплению институтов и финансированию инновационных проектов. Банк также помогает Азербайджану достичь целей в области устойчивого развития.