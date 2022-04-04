В Германии заявили о продовольственном кризисе

Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм обрисовала ситуацию, с которой страна столкнулась из-за энергетического кризиса. Своим мнением она поделилась с "Известиями", передает Day.Az.

Она указала, что в Германии уже начался продовольственный кризис. Экономист объяснила, что из-за высоких цен на газ выросла стоимость удобрений и появился их дефицит. Еще одним фактором она назвала ожидаемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. "Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду", - заявила Гримм.