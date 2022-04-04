https://news.day.az/economy/1449967.html В Германии заявили о продовольственном кризисе
В Германии заявили о продовольственном кризисе
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм обрисовала ситуацию, с которой страна столкнулась из-за энергетического кризиса. Своим мнением она поделилась с "Известиями", передает Day.Az.
Она указала, что в Германии уже начался продовольственный кризис. Экономист объяснила, что из-за высоких цен на газ выросла стоимость удобрений и появился их дефицит. Еще одним фактором она назвала ожидаемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины. "Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду", - заявила Гримм.
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