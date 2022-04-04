https://news.day.az/economy/1449983.html Азербайджанская нефть значительно подорожала
Азербайджанская нефть значительно подорожала
По итогам января-марта текущего года средняя цена 1 барреля нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке составила 102,68 доллара США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это на 41,05 доллара или на 66,6% больше, чем в прошлом году.
За январь-март текущего года цена на азербайджанскую нефть выросла на 36,2% ($29,84).
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