Азербайджанская нефть значительно подорожала

По итогам января-марта текущего года средняя цена 1 барреля нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке составила 102,68 доллара США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это на 41,05 доллара или на 66,6% больше, чем в прошлом году.

За январь-март текущего года цена на азербайджанскую нефть выросла на 36,2% ($29,84).