Город Сабирабад будет развиваться по новому генплану

Генеральный план города Сабирабад, подготовленный по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, утвержден соответствующим постановлением Кабмина Азербайджана от 29 марта 2022 года, сообщили Day.Az в госкомитете.

Четвертый по счету генплан Сабирабада, рассчитанный на период до 2038 года, разработан государственным проектным институтом "Азгоспроект" (Azərdövlətlayihə). В ходе его подготовки были определены приоритеты дальнейшего развития города.

Ожидается, что к концу 2038 года население Сабирабада достигнет 53 500 человек. Учитывая это, для удовлетворения спроса на жилье предлагается строить в городе многоэтажные дома, довести общую жилую площадь на душу населения с 24 до 25 квадратных метров, отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется создать в Джалилабаде общественно-деловую зону, новые образовательные, оздоровительные, спортивные и культурно-развлекательные объекты. Также приоритетом является предотвращение сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения, сохранение исторических территорий и применение современных архитектурных подходов, говорится в сообщении.

Также генплан предусматривает диверсификацию систем транспорта и инженерно-коммуникационного обеспечения в соответствии с темпами застройки, увеличение общей протяженности улично-дорожной сети с 9,65 до 20,38 километра.

В документе также нашли отражение направления развития экономики и туризма, пути улучшения экологической ситуации.