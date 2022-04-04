Будет обновлена электронная карта азербайджанской акватории Каспия

Представители ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и Бакинского международного морского торгового порта провели встречу на тему обновления электронной карты азербайджанской акватории Каспийского моря.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ЗАО, стороны обсудили вопросы подъема со дня моря элементов металлических оснований, эстакад и других конструкций, срок эксплуатации которых истек.

Также были приняты решения по переизданию морских карт, обновлению Гидрографическим управлением электронной карты Каспия для судов, плавающих под азербайджанским флагом, изменению акватории портов Азербайджана.

"Также стороны затронули вопросы уточнения координат новых эстакад и их отображения на картах нового издания, организации новой якорной стоянки в акватории поселка Сангачал, ремонта и замены средств навигационного оборудования (буи, створы, маяки и береговые знаки)", - говорится в сообщении ЗАО.

Таким образом, планируется на новых морских картах указать координаты строящихся объектов.

На встрече было принято решение о проведении раз в месяц заседания комиссии в составе сотрудников профильных ведомств для контроля за выполнением вышеуказанных работ.