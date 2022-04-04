В Азербайджане создается институт специальной конфискации.

Как передает Day.Az, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым Плане мероприятий по "Национальному плану деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы".

Согласно Плану мероприятий, в целях обеспечения эффективности института специальной конфискации предусматривается подготовка соответствующих предложений по осуществлению эффективной деятельности, связанной с возвратом (обнаружением, наложением ареста, замораживанием активов и т.д.) приобретенного преступным путем имущества на территории страны или под юрисдикцией другого государства, либо других активов, подлежащих конфискации.