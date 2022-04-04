В Азербайджане повысятся зарплаты

В Азербайджане будут повышены зарплаты сотрудников ряда структур.

Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым Плане мероприятий по "Национальному плану деятельности по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы".

Документ предусматривает продолжение мер по поэтапному повышению заработной платы работников государственных органов (структур), в том числе сотрудников правоохранительных органов, работников секретариата Комиссии по борьбе с коррупцией, а также судей в целях улучшения их социального обеспечения и усиления деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений, подготовку предложений в связи с этим.