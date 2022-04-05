Нефть подорожала

Котировки нефти продолжают расти на ожиданиях введения новых санкций против России в связи с событиями в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 4 апреля, что на этой неделе Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор. К новым санкциям в отношении России также призвали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

США и Великобритания ранее уже ввели ограничения на поставки нефти из России, и многие ждут каких-то шагов от Европы, зависимость которой от Москвы в этой сфере довольно велика.