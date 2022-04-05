Азербайджан и ВБ обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и члены миссии Всемирного банка (ВБ) обсудили новые возможности сотрудничества.

Об этом написал министр энергетики Азербайджана в Twitter, передает Day.Az.

"Провели плодотворные дискуссии с миссией Всемирного банка в сфере энергетики и инфраструктуры по дорожным картам развития рынка электроэнергии и оффшорной ветроэнергетики, энергоэффективности, декарбонизации, а также о новых возможностях сотрудничества", - говорится в публикации.