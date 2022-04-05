Портфель документарных операций банка АВВ составляет 1 млрд манатов (R)

Банк АВВ, будучи надежным партнером предпринимателей, успешно продолжает оказывать поддержку бизнесу в области документарных операций и торгового финансирования. Объем портфеля банка по этому направлению к концу марта уже достиг отметки в 1 млрд манатов.

АВВ предлагает широкий спектр документарных операций, благодаря которым клиенты могут воспользоваться такими продуктами банка как аккредитив, банковская гарантия, инкассо и проектное финансирование.

АВВ - азербайджанский банк с самой широкой корреспондентской сетью за рубежом, где счета имеются почти в 30 банках мира, 4 из которых являются банками США. Кроме того банк сотрудничает более чем с 30 авторитетными банками, что обеспечивает возможность предоставления гарантийных писем для компаний от иностранных банков-партнеров. За счет средств иностранных банков также является возможным оказывать услуги по финансированию проектов сроком до 10 лет. Клиенты ABB могут без задержек осуществлять международные торговые операции и расчеты посредством документарных операций, воспользоваться которыми может каждый, обратившись в любой филиал банка.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.