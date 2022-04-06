История успеха: как начать бизнес с нуля?

Бизнес-сфера в Азербайджане стремительно развивается, появляются новые компании, а старые придумывают новые способы для процветания бизнеса в условиях сильной конкуренции.

Day.Az представляет интервью с директором ООО "Art Coffee" Анаром Гулиевым, где он рассказал о том, как начинал строить бизнес и каких ошибок в начале пути следует избегать людям, которые хотят стать успешными предприниимателями:

В 2006 году наша компания называлась Арт-нишан. Мне надоело работать на начальника и со своим другом Арифом Гурбановым мы искали нишу, в которую можно втиснуться с небольшими инвестициями и не сталкиваться с большими игроками. Наш партнер инвестировал примерно 25000$.

Я вспомнил свою поездку в Киев. Мой брат с друзьями заказали кофе в ресторане и я впервые увидел на столе подачу кофе эспрессо и каппуччино в брендиронных чашках и с брендированными сашетами сахара. Мне рассказали, что это процветающий бизнес в Украине. Поставщик кофе также устанавливает и обслуживает кофейное оборудование.

Мы решили продублировать эту схему поставок кофе с сервисом оборудования и обучением бариста. Работали мы сами. Сами принимали и растомаживали товар, сами устанавливали оборудование, сами обучали на нем работать.

Наша удача заключалась в том что мы смогли договориться с лучшей в мире торговой маркой - кофе Illy. И вокруг этой марки мы стали постепенно набирать сопутствующие продукты для кофеен: кофемашины, кофемолки, сиропы, кримеры, блендеры и тд. Мы тщательно выбирали продукты для портфолио. Каждый наш производитель уникален в своем сегменте с технологической и исторической точки зрения.

Мы сфокусировались на разработке системы продаж с капилярной доставкой по Баку. Большой упор мы делали на обучение барного персонала наших клиентов. Потому что те инновационные продукты, которые мы предлагали, по другому продавать невозможно.

По нашему опыту радикальные добавки в ассортимент продуктов из других сфер не увенчались успехом. Теперь мы стараемся расширяться вокруг кофейной сферы. Сфокусироваться на ключевых продуктах. Например мы отказались подавать бюджетное кофейное оборудование. Затрат на продаж, установку и сервис столько же. А маржа мизерная.

Очень много молодых предпринимателей привлекают зажиточных инвесторов из небизнес сферы (чиновников, врачей) не тщательно просчитав бизнес-кейс и время возврата инвестиций. Все это заканчивается тем, что или бизнес погибает или организатора-вдохновителя отдаляют от своего детища. Поэтому советую быть честными со своими инвесторами. Второго шанса вам могут не дать.

Абдул Керимханов