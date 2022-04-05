https://news.day.az/economy/1450567.html В Азербайджане названы основные принципы регулирования инвестдеятельности
В Азербайджане названы основные принципы регулирования инвестдеятельности
В Азербайджане названы основные принципы регулирования инвестиционной деятельности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте закона Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В законопроекте отмечается, что государством гарантируется защита прав и свобод инвесторов.
С учетом статьи 9 проекта закона в схожих ситуациях к иностранным инвесторам и их инвестициям применяется режим, не менее благоприятный, чем применяемый к местным инвесторам и их инвестициям (национальный режим).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре