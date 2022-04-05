В Азербайджане названы основные принципы регулирования инвестдеятельности

В Азербайджане названы основные принципы регулирования инвестиционной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте закона Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В законопроекте отмечается, что государством гарантируется защита прав и свобод инвесторов.

С учетом статьи 9 проекта закона в схожих ситуациях к иностранным инвесторам и их инвестициям применяется режим, не менее благоприятный, чем применяемый к местным инвесторам и их инвестициям (национальный режим).