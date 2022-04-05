Наблюдательный совет Агентства господдержки НПО провел заседание в городе Шуша

Очередное заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана состоялось в городе Шуша.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на агентство, заместитель председателя Наблюдательного совета, заведующий сектором отдела Администрации Президента Азербайджана по работе с неправительственными организациями и коммуникации Вусал Гулиев проинформировал о вопросах повестки дня.

Говоря о темах специального грантового конкурса, посвященного "Году города Шуша", и малых грантовых конкурсов на 2022 год, Гулиев выразил уверенность, что НПО представят на эти конкурсы имеющие общественное значение проекты. Участвовавший в заседании в качестве гостя спецпредставитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что Агентство удовлетворено проведением грантового конкурса, посвященного "Году города Шуша", и подчеркнул эффективность организации совместных обсуждений.

Члены Наблюдательного совета провели обсуждения по темам конкурса и приняли соответствующие решения.

Отметим, что в ближайшие дни Агентство объявит о приеме проектов на конкурсы.