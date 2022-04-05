Обсуждено участие израильских компаний в восстановлении Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр туризма Израиля, сопредседатель совместной азербайджано-израильской комиссии Йоэль Развозов приняли участие в заседании азербайджано-израильской торговой палаты.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил во вторник на своей странице в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно информации, на встрече были проведены плодотворные обсуждения по вопросам увеличения взаимных инвестиций, расширения сотрудничества в сфере ИКТ и кибербезопасности, участия израильских компаний в восстановлении освобожденных территорий.