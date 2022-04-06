Азиатский банк развития (АБР) может расширить масштабы проекта разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис Макдейган, передает Day.Az.

"В настоящее время АБР реализует проект "Разработка плавучей солнечной электростанции", в рамках которого будет проведено пилотное тестирование некоторых высоких технологий, что позволит странам совершить скачок в знаниях, потенциале и повысить свою готовность к участию частного сектора в крупномасштабном развитии наземных и плавучих солнечных батарей. По итогам проекта АБР может также расширить масштабы разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане", - сказала Макдейган.

По ее словам, АБР уделяет приоритетное внимание доступу к основным источникам энергии в беднейших и наиболее уязвимых странах за счет более широкого использования низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии, восстановления инфраструктуры для повышения энергетической безопасности и устойчивости к изменению климата.

Отметим, что Азербайджан присоединился к АБР в 1999 году. Операции АБР в стране направлены на стимулирование развития частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

АБР уделяет особое внимание поддержке структурных реформ, укреплению институтов и финансированию инновационных проектов. Банк также помогает стране достичь Целей в области устойчивого развития.