На границе Азербайджана и России открыли дополнительную полосу для грузовиков

Дополнительную полосу движения для грузового транспорта запустили на границе с Азербайджаном в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане. Это позволит увеличить его пропускную способность на 100 автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе Север-Кавказского таможенного управления (СКТУ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На границе с Азербайджаном в многостороннем автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр (МАПП Яраг-Казмаляр) введена в эксплуатацию дополнительная полоса движения на выезд грузовых транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС. Ввод в эксплуатацию еще одной полосы позволит увеличить пропускную способность этого пункта пропуска на 100 грузовых автомобилей в сутки и существенно сократить время ожидания в очереди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нагрузка на данный пункт пропуска в 1,5 раза превышает нормативную и составляет 500-550 автомобилей в сутки в обоих направлениях.