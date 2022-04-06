В Баку обсудили расширение сотрудничества с деловыми кругами Франции

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что шестого апреля председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с председателем правления Азербайджано-французской торговой палаты (AFchamber) Тейбой Гулиевой и членами правления.

На встрече были обсуждены возможности расширения связей между деловыми кругами двух стран, в том числе реализация мероприятий и проектов, сотрудничество между AFchamber и агентством в этой сфере.