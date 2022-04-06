Азербайджан стал вторым в мире по потенциалу ветроэнергетики

Азербайджан занимает второе место в мире по потенциалу прибрежной ветроэнергетики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Global Wind Report 2022, подготовленном глобальным Советом по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council - GWEC).

В отчете говорится, что Азербайджан обладает потенциалом ветроэнергетики в размере около 157 гигаватт, и к 2030 году правительство планирует довести долю возобновляемых источников энергии в общем объеме инвестиций в электроэнергию до 30%.

В рамках политики "зеленого водорода" в 2060 году прибрежная зона станет регионом с нулевой эмиссией. В список, помимо Азербайджана, вошли Австралия, Шри-Ланка и Турция.

Потенциал Австралии оценивается в 4 963 гигаватта, Шри-Ланки - в 92 гигаватта, а потенциал Турции - в 70 гигаватт.