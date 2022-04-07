Большие скидки на квартиры для медперсонала

7 апреля - в связи со Всемирным днем ​​здоровья - PMD Group предлагает специальную акцию скидок на апрель месяц для медицинских работников, которые стоят на страже здоровья нашего народа. Так, в течение апреля врачи и медицинские работники получат скидку до 46 000 манатов при покупке квартиры в комплексе премиум-класса в центре города.

Апрельская кампания PMD Group охватывает проекты, расположенные в разных частях города и обладающие многочисленными преимуществами. Например, "Gumush Residence", "Nizami Boutique House", "Hillside Residence" - это комплексы в центре города, несущие совершенно другую концепцию с великолепным видом, высоким качеством и обещанным стилем жизни. Медицинские работники, приобретя квартиры в этих комплексах в течение апреля, получат скидку до 30 тыс. манатов.

Жилые дома премиум-класса "Узеир Гаджибейли 57" и "Зарифа Алиева 53" позволяют запечатлеть современный и ритмичный пульс города, окруженного современными деловыми и торговыми центрами, роскошными отелями и бутиками. Эти квартиры, которые предлагаются со скидкой до 46 000 манатов, воплощают концепцию жизни.

Сочетая восточный комфорт с западным качеством, тебризскими домами и обещанным качественным стилем жизни, жилой комплекс премиум-класса Grand Park Plaza расположен в инфраструктурно-благоприятном районе и предлагает скидки до 28 000 манатов для медицинского персонала.

Вы также можете получить эти квартиры с первоначальным взносом 20%, процентной ставкой от 5% и 20-летней ипотекой. Чтобы воспользоваться этими выгодными условиями и стать обладателем квартиры своей мечты, вы можете получить информацию на нашем сайте https://www.fmg.az/menzil-satisi или по телефону *5775.