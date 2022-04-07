«Лукойл» заявил о возможной остановке заводов

В компании "Лукойл" ожидают остановку нефтеперерабатывающих заводов из-за образовавшегося избытка нефтепродуктов. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру Александру Новаку, передает Day.Az.

Из-за введенных антироссийских санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах". Из-за этого есть риск остановки НПЗ, вследствие чего снизится производство топлива, отмечается в письме.

После того, как возникли трудности с логистикой и оплатой поставок, осложнились и поставки мазута из России. В марте 2022 года его экспорт снизился более чем в полтора раза по сравнению с февралем, добавил Олег Жирнов из КПМГ.

Он считает, что резервуарный парк ограничен, а для хранения мазута подходят далеко не все резервуары, так как для него требуется теплоизоляция и дополнительное подогревание.

Чтобы избежать возможной остановки производства, в "Лукойле" предложили временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ. Это станет вынужденной мерой, так как мазут обычно используют, если есть перебои с поставками газа, или лимиты его потребления исчерпаны.

В Минприроде заявили, что одобрение предложений "Лукойла" может привести к снижению средств региональных бюджетов на экологию. Поэтому, лучше всего перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличенное использование мазута.