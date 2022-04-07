При поддержке фонда Red Hearts состоялся III Общереспубликанский форум молодых доноров крови

При партнерстве фонда Red Hearts, Ассоциации доноров крови, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, отеля Fairmont и Центрального банка крови 6 апреля 2022 года в отеле Fairmont состоялась официальная церемония открытия III Общереспубликанского форума молодых доноров крови.

Целью форума является поддержка развития донорства крови в Азербайджане, защита будущего поколения, а также просвещение общества в направлении безвозмездного и добровольного донорства крови для восстановления здоровья детей, страдающих наследственными заболеваниями крови.

Председатель Ассоциации доноров крови Фуад Аскеров, вице-президент фонда Red Hearts Юсиф Поладов, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, заместитель директора Центрального банка крови Хаяла Гафарова, заместитель председателя Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Рашад Махмудов, депутат Ильхам Маммадов, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, выступая на форуме, рассказали о важности мероприятия, значимости доведения преимуществ донорства крови до широкой аудитории путем привлечения внимания общественности к этой сфере.

В рамках форума 30 молодых людей, отобранных из столицы и регионов, приняли участие в 3-дневном тренинге на тему "Создание сети добровольных доноров". Тренинг и возможность общения друг с другом позволит участникам работать волонтерскими группами в сфере продвижения донорства крови в Азербайджане.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.