Между Азербайджаном и Сербией подписано Cоглашение

Между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербии подписано "Соглашение о социальном обеспечении".

Как передает Day.Az, с азербайджанской стороны от имени Правительства Азербайджанской Республики Соглашение подписал министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиль Бабаев, от имени правительства Сербии - министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Дарья Кисич Тепавчевич.

На церемонии подписания в формате видеоконференции С.Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям глав Азербайджана и Сербии отношения между двумя странами развиваются и выходят на уровень стратегического партнерства.