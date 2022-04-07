Предпринимателей Агстафы проинформировали о механизмах господдержки МСБ

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи в регионах, чтобы изучить проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, выслушать их предложения, а также проинформировать представителей бизнеса о механизмах государственной поддержки, включая поддержку и услуги, предоставляемые агентством. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.

В сообщении отмечается, что очередная такая встреча состоялась седьмого апреля в Агстафинском районе.

Во встрече, организованной агентством и Исполнительной властью (ИВ) района, приняли участие предприниматели из Агстафы и соседних регионов, представители государственных структур, оказывающих услуги МСБ.

В рамках встречи предприниматели были ознакомлены с офисом KOB dostu ("Друг МСБ") по Агстафинскому району. Это второй по счету подобный офис в Газах-Товузском экономическом районе. В настоящее время такие офисы действуют в 31 городе и районе Азербайджана.

Офис KOB dostu по Агстафинскому району обеспечит всестороннюю государственную поддержку в сфере создания новых субъектов предпринимательства и развития уже существующих. Для этого будут приняты меры в области защиты интересов предпринимателей, реализации инвестиционных инициатив, информирования по вопросам бизнеса, решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, говорится в сообщении агентства.

На встрече председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил важность деятельности офисов KOB dostu с точки зрения оказания поддержки предпринимателям на местах.

По его словам, эти офисы как эффективный механизм поддержки вносят свой вклад в развитие предпринимательства в других районах и оперативно решают проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

Глава правления призвал предпринимателей к тесному сотрудничеству с офисом KOB dostu, сообщил, что сеть этих офисов будет расширена и охватит другие города и районы.

Глава ИВ Агстафы Сеймур Оруджев сообщил о большом экономическом потенциале района и наличии в нем благоприятных возможностей для предпринимательской деятельности.