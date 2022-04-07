Бакметрополитен обсуждает доставку в Баку 20 новых вагонов из России

ЗАО "Бакинский метрополитен" ведет переговоры по вопросу доставки 20 новых вагонов (пять составов), закупленных в России.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов в ответ на запрос Trend.

По его словам, уточняются вопросы и сроки доставки вагонов.

"Согласно контракту, заключенному в 2019 году между ЗАО "Бакинский метрополитен" и российской компанией "Метровагонмаш", в этом году в Баку должны быть доставлены еще 20 новых вагонов метро. Доставка запланирована на июнь - июль. В настоящее время уточняются вопросы, связанные с доставкой вагонов", - сказал Мамедов.