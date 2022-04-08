Молдова обсуждает возможность и перспективы закупки газа в Азербайджане

Молдова обсуждает возможность и перспективы закупки природного газа в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала TVR Moldova сказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Обсуждения очень продвинулись, и мы подошли к обсуждению очень конкретных вопросов. Надо отметить, что Азербайджан также ведет переговоры с ЕС, в том числе с Румынией, и я считаю, что у нас будет комплексное решение в контексте общей платформы газовых закупок совместно с ЕС.

Пути доставки газа из Азербайджана есть. Они проходят через южный коридор, но имеются и некоторые доработки, такие как соединительный узел между Болгарией и Грецией, который должен быть завершен к концу июня. Так что, посмотрим, как пойдут дела в ближайшие месяцы. Цена пока не обсуждалась", - заключил Спыну.