В Азербайджане сократилось потребление природного газа

В первом квартале 2022 года производственное объединение (ПО) "Азеригаз" получило 3,276 миллиарда кубометров газа.

Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ПО Руслан Алиев.

Он сообщил, что в марте ПО "Азеригаз" получило 1,114 миллиарда кубометров газа.

"В январе - марте 2022 года 706 миллионов кубометров газа были получены для промышленности, а 2,57 миллиарда кубометров - для населения.

Потребление природного газа промышленными предприятиями в марте составило 251 миллион кубометров, а абонентами из категории населения - 763 миллиона кубометров", - сказал Алиев.

По его словам, с начала 2022 года ПО дополнительно получило 247 миллионов кубометров природного газа по сравнению с первым кварталом 2021 года.

"Потребление природного газа абонентами-физическими лицами сократилось на 60 миллионов кубометров, а юридическими лицами - более чем на 307 миллионов ​​кубометров", - сказал Алиев.