Проинспектирован ход работ по строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинспектировал ход работ по строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как сообщили Day.Az в госагентстве, Мамедов ознакомился с работами по строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также тоннеля и мостов в рамках проекта, дал рекомендации и поручения по своевременному и качественному завершению строительства.

Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша в соответствии с первой технической категорией протяженностью 81,6 километра, которая начинается от магистральной трассы М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, продолжается быстрыми темпами.

На дороге строятся семь тоннелей, имеющие условные названия T1A (3 340 м), Т1 (314,9 м), Т2 (556,9 м), Т3 (680,3 м), Т4 (540,6 м), Т5 (454,8 м) и Т6 (446,3 м).

В рамках строительства нескольких тоннелей завершены работы по бурению.

На дороге также строятся мосты, подземные переходы и водоотводы.

Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет иметь четыре и шесть полос движения. Первые 48 километров трассы будут иметь шесть полос движения, а участок с 48-го по 81-й километр - из четырех. Ширина дорожного полотна составит 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и играющей важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел, планируется завершить в 2024 году.